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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Медведев считает наличие у РФ ядерного оружия важным фактором сохранения ее целостности

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Зампред Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев считает, что именно имеющиеся у России силы ядерного сдерживания спасли страну от разрушения.

"Если бы не стратегический ядерный арсенал, нас бы порвали на части. Огромная страна, богатая, и все смотрят и думают, как бы чего отнять или поделить на части, а потом потихонечку все это присвоить", - сказал Медведев на встрече с волонтерами во вторник.

Подчеркнув, что "мы стоим за нераспространение ядерного оружия и за выполнение известных соглашений", зампред Совета безопасности отметил: "Тем не менее, государства, которые чувствуют давление на них, что делают? Пытаются создать ядерное оружие".

"И как это ни жестко прозвучит, в значительной степени это удерживает наиболее горячие головы, особенно в недружественных нам альянсах, от принятия антироссийских решений. Так было, так есть и так будет", - заявил Медведев.

По его словам, "у нас есть все, чтобы обеспечить суверенитет, независимость, территориальную целостность и благополучие всей нашей страны".

Медведев также заявил, что у РФ достаточно всех видов вооружений. "Всех видов вооружений достаточно, и сколько бы враги не надеялись, "у них это кончится, это закончилось", - пусть не надеются", - сказал он.

Медведев отметил, что после развала СССР многие позиции в ВПК были потеряны, но за последние двадцать лет мощность "оборонки" серьезно выросла.

Дмитрий Медведев
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