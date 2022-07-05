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Предприятие-производитель спутников "Глонасс" возглавил экс-замглавы холдинга РКС

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Новым гендиректором Информационных спутниковых систем (ИСС) имени Решетнева стал Евгений Нестеров, ранее занимавший пост замгендиректора холдинга "Российские космические системы", сообщили в "Роскосмосе".

"Генеральным директором компании "Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнёва" назначен Евгений Нестеров, ранее занимавший пост заместителя генерального директора по стратегическому развитию и инновациям холдинга "Российские космические системы" (входят в госкорпорацию "Роскосмос")", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предыдущий генеральный директор ИСС Николай Тестоедов назначен генеральным конструктором предприятия "Роскосмоса".

"Евгений Александрович Нестеров – новый руководитель, совсем молодой, но пришедший из тематики космического приборостроения, понимающий в вопросах доступности элементной базы, в тех "кубиках", из которых надо собирать сложные машины. Я надеюсь, что у Евгения Александровича это все получится при поддержке Николая Алексеевича Тестоедова", - сказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, слова которого приводятся в сообщении.

Нестеров родился 7 июня 1981 года в Москве. В 2014-2022 годах работал заместителем генерального директора по стратегическому развитию и инновациям компании "Российские космические системы".

"Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва – одно из ведущих предприятий "Роскосмоса", занимающееся созданием космических аппаратов связи, телевещания, ретрансляции, навигации и геодезии.

Роскосмос Информационные спутниковые системы ИСС Российские космические системы РКС
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