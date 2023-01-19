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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:09

Москалькова попросила МККК активизировать посещение российских военнопленных на Украине

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила президента Международного Комитета Красного Креста (МККК) Мирьяну Сполярич-Эггер активизировать посещение российских военнопленных на Украине, сообщила российский омбудсмен.

"Встреча с президентом Международного Комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич. Обратилась к МККК с просьбой активизировать работу по посещению российских военнослужащих, удерживаемых на Украине, особенно раненых. Также обсудили необходимость соблюдения норм международного гуманитарного права, в особенности в отношении военнопленных, а также расширения доступа к ним", - приводятся слова Москальковой в ее телеграм-канале.

Встреча состоялась в четверг в Москве.

Правозащитники также договорились о совместной работе по эвакуации гражданских лиц, воссоединению семей и поиску пропавших без вести.

"Обратила внимание МККК на необходимость усиления взаимодействия. Принципы гуманного обращения с военнопленными заложены в Женевской конвенции. Однако она была принята в 1949 году, и в ней еще не были предусмотрены механизмы взаимодействия МККК и омбудсменов. Только наша добрая воля и общность устремлений способны гарантировать эффективную совместную работу", - добавила Москалькова.

Как сообщалось, президент МККК Мирьяна Сполярич-Эггер 19 и 20 января находится с визитом в Москве. Она заняла должность президента МККК в октябре 2022 года, сменив на этом посту Петера Маурера, который в последний раз посещал Москву в конце марта 2022 года.

Татьяна Москалькова
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