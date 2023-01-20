Замминистра обороны России обсудил с главой МККК обращение с пленными

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Замминистра обороны России Александр Фомин на встрече в Москве с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич-Эггер обсудил вопросы взаимодействия на украинском направлении, сообщило российское Минобороны.

"Стороны обсудили наиболее актуальные вопросы взаимодействия Минобороны России и МККК на украинском направлении, в том числе соблюдение норм международного гуманитарного права, обращение с военнопленными, поиск без вести пропавших лиц", - говорится в пресс-релизе.

Встреча прошла в конструктивном ключе, стороны условились продолжить контакты, отметили в министерстве.

Ранее 20 января прошла встреча Мирьяны Сполярич-Эггер с главой МИД Сергеем Лавровым.

Сполярич-Эггер заняла должность президента МККК в октябре 2022 года, сменив на этом посту Петера Маурера, который в последний раз посещал Москву в конце марта 2022 года.