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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Москалькова не ждет последствий для прав человека из-за выхода России из соглашений с СЕ

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова надеется, что правоприменительная практика, сложившаяся в России за годы участия в Совете Европы, будет развиваться и после прекращения действия договоров с СЕ, так как большинство норм стали частью российской правовой системы.

"За годы нашего участия в Совете Европы и нахождения под юрисдикцией Европейского суда по правам человека, участие в европейской комиссии по противодействию пыткам, мы практически имплементировали все нормы Европейской конвенции об основных правах и свободах 50-го года в нашу правовую систему. Подавляющее большинство норм стало частью нашей правовой системы", - сказала она журналистам, отвечая на вопрос о последствиях для защиты прав человека от прекращения действия в отношении России международных договоров Совета Европы.

Она отметила, что под законодательно-нормативную базу в России была отстроена правоприменительная практика. "Очень хочется надеется, что она будет и дальше развиваться", - добавила омбудсмен.

17 января президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы.

В связи с прекращением членства России в Совете Европы с 16 марта 2022 года предлагается считать прекратившими действие с той же даты 21 международный договор, в том числе: Устав Совета Европы, генеральное соглашение о привилегиях и иммунитетах Совета Европы, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, Европейскую конвенцию о пресечении терроризма, Европейскую хартию местного самоуправления, Европейскую социальную хартию.

В Госдуме пообещали рассмотреть этот законопроект в приоритетном порядке.

Совет Европы ЕСПЧ Татьяна Москалькова Владимир Путин
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