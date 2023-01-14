Москалькова призвала ООН и украинского омбудсмена к соблюдению Женевских конвенций

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призывает комитеты ООН и ЕС по предупреждению пыток, комиссара ООН по правам человека, Международный Комитет Красного Креста (МККК) и омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца потребовать от властей Украины соблюдения Женевских конвенций после сообщений родственников российских военнопленных о случаях вымогательства от анонимных лиц, сообщила омбудсмен в субботу.

"Призываю Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Комитет ООН против пыток, Европейский Комитет по предупреждению пыток, Верховного комиссара ООН по правам человека и Международный Комитет Красного Креста незамедлительно потребовать от украинской стороны соблюдения Женевской конвенции 1949 г., запрещающей применять пытки, насилие и действия, унижающие достоинство человека", - приводятся слова Москальковой в ее телеграм-канале.

По словам омбудсмена, в субботу она получила от родственников, находящихся в украинском плену российских военнослужащих Владислава Коваленко и Петра Крикунова, видео, на которых неизвестные лица требуют выкуп под угрозой расправы с мужчинами.

В своем канале Москалькова опубликовала видео, на котором, предположительно, Владислав Коваленко во время видеозвонка зачитывает своим родственникам записку с требованием о выкупе в 25 тыс. долларов. Также на видео неизвестные требуют от родственников Коваленко обратиться в Комитет солдатских матерей для проведения его скорейшего обмена.

Омбудсмен отметила, что готовит в связи с данными инцидентами обращение к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.

"Верю в то, что как уже не раз бывало, вместе с Министерством обороны и ФСБ, нам удастся вернуть ребят", - добавила Москалькова.