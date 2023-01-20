Президент ТПП России предложил перейти на нацвалюты во взаиморасчетах с Туркменией

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Нужно совершенствовать сотрудничество Туркменистана и России в финансовой сфере необходимо совершенствовать, а именно - создать условия для перехода на взаиморасчеты в национальных валютах, заявил президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. Его слова приводит сайт ТПП.

Выступая на туркмено-российском бизнес-форуме в Ашхабаде, Катырин отметил важность упрощения въездных процедур для предпринимателей, отдельное внимание уделив созданию "зеленого коридора" для более оперативных и взаимовыгодных поставок продукции двух государств.

Туркмено-российский бизнес-форум проходит в Ашхабаде 19-20 января. С российской стороны в мероприятии принимают участие более 300 представителей деловых кругов и организаций.

Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая накануне на этом форуме, заявил: "Объём товарооборота между нашими странами сейчас находится у отметки около $1 млрд. Несомненно, потенциал экономического сотрудничества намного выше".