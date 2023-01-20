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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:58

В Кремле отметили развитие конфликта вокруг Украины по восходящей спирали

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценил конфликт вокруг Украины как развивающийся по восходящей спирали. Его на брифинге спросили, можно ли говорить о том, что эскалация конфликта усиливается.

"Пока мы видим, что он, действительно, развивается по восходящей спирали", - ответил он.

"Мы видим растущую косвенную, а иногда и прямую вовлеченность стран НАТО в этот конфликт. Мы слышим заявления, которые свидетельствуют об абсолютном доминировании политической воли продолжать рост этой вовлеченности. Мы, собственно, видим приверженность драматическому заблуждению о возможности для Украины иметь какой-то успех на поле боя", - продолжил он.

"Это драматическое заблуждение западного сообщества, которое заставит ещё неоднократно пожалеть, - отметил Песков. - Мы в этом уверены и в этом не может быть никаких сомнений".

По его мнению, "все это действительно приводит к тому, что конфликт деградирует и провоцирует дополнительную напряженность по восходящей спирали".

Для того, чтобы снизить эскалацию, отметил Песков, необходимо прислушаться к России. "Нужно прислушаться к озабоченностям России, нужно внутренне "отмотать пленку" на состояние на конец, я бы даже сказал, позапрошлого года, когда Россия предлагала за столом переговоров обсуждать свои озабоченности и когда Россия была абсолютно отвергнута", - сказал Песков.

Он отметил, что, "конечно, нужно раскаиваться, наверное, в цинизме за последние восемь лет, когда происходила игра в наперстки, есть такая игра в наперстки, когда и ФРГ, и Франция, и Украина играли "в наперстки" с минскими договоренностями, но вот сейчас за это расплачиваются".

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что нужно осознать все негативные последствия этой игры, в которую они играли, "обманывая Москву, обманывая людей Донбасса, и пытаясь уготовить для них более страшную судьбу, чему Россия воспрепятствовала и чего Россия не допустила".

Он также сказал, что поставки Украине тяжелых танков ничего не изменят в плане продвижения российской стороны к достижению своих целей.

"Последствия будут со знаком минус, однозначно. Мы неоднократно говорили, что такие поставки не смогут принципиально ничего изменить. Они добавят проблем для Украины и украинского народа, - заявил представитель Кремля. - Здесь не следует преувеличивать значение таких поставок с точки зрения их способности что-то поменять. Специалисты прекрасно отдают себе отчет о всех проблемах, которые сопровождают такие поставки. Все эти танки нуждаются в обслуживании и ремонте".

Он подчеркнул, что "проблем Украине это добавит, но ничего не изменит в плане продвижения российской стороны к достижению своих целей".

Украина Дмитрий Песков СВО Германия Франция Украина Минские соглашения Донбасс НАТО
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