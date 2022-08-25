Сельхозорганизации за 7 месяцев увеличили производство скота и птицы на 5,5%

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Сельхозорганизации РФ за 7 месяцев произвели 7,3 млн тонн скота и птицы (в живом весе), что на 5,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Минсельхоз.

Наиболее высокие темпы роста отмечены в овцеводстве и козоводстве (13,8 тыс. тонн, что на 11,3% больше, чем годом ранее). Производство свиней выросло на 7,2%, до 3 млн тонн, птицы – на 5,8%, до 3,8 млн тонн.

Минсельхоз также сообщил, что производство сырого молока в сельхозорганизациях за 7 месяцев достигло 11,1 млн тонн, что на 3,2% выше прошлогоднего уровня.