Минсельхоз может распространить господдержку на разведение скота в личных подворьях

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Владельцы личных подсобных хозяйств (ЛПХ) в РФ, выращивающие животных, могут получить господдержку. Министерство рассматривает такую возможность при условии положительного опыта господдержки ЛПХ в растениеводстве. Об этом сообщил замминистра сельского хозяйства Андрей Разин в ходе форума "Развитие овцеводства на Северном Кавказе" в Минеральных Водах в пятницу.

"Надо отметить, что в этом году у нас первая попытка выхода на поддержку ЛПХ в растениеводстве. Посмотрим, как мы сработаем по овощам, и в целом, если практика будет признана положительной, то абсолютно точно будем смотреть на возможность расширения мер поддержки в том числе и на ЛПХ, занимающиеся мясным скотоводством", - сказал он.

По его словам, в настоящее время господдержка ЛПХ предусмотрена в рамках стартовавшего в этом году федерального проекта по развитию овощеводства и картофелеводства. "Для Северного Кавказа это очень важные отрасли. И там мы даем впервые возможность получения господдержки ЛПХ, которые зарегистрированы как самозанятые. Уверен, что не за горами этот вопрос и для традиционных форм хозяйствования на Северном Кавказе, и тем, кто занимается мясным скотоводством", - отметил замминистра.

Разин уточнил, что почти 43% поголовья мелкого рогатого скота (МРС) в России сегодня находится в ЛПХ. "Это огромный сектор экономики, на который надо обращать особое внимание", - подчеркнул он. Говоря о динамике численности поголовья МРС, он отметил, что в целом наблюдается ее стабилизация.

"Меры финансовой поддержки всегда являются важной составляющей. Более 2 млрд рублей было направлено в отрасль (овцеводства - ИФ) в 2021 году. И, конечно, не планируем сокращать эти меры поддержки и в следующем году, и в текущем", - добавил он.

Замминистра также сообщил, что в прошлом году мясная отрасль достигла "очень серьезных рубежей". "Мы достигли объема производства в 16 млн тонн на убой в живом весе по всем видам мяса", - пояснил он, добавив, что наибольший вклад в это внесли свиноводство и птицеводство.

"По баранине пока рывка не видим, хотя интерес у потребителя возникает, уже начинает формироваться устойчивый спрос не только в масштабах рынков выходного дня, но потребитель просит, чтобы и на полке магазина каждый день находилась качественная продукция (из баранины - ИФ) в хорошей упаковке", - сказал Разин.

По данным Росстата, на конец октября 2022 года на личные подсобные хозяйства в РФ приходилось 38,9% поголовья крупного рогатого скота (из общего поголовья в 18 млн голов), 7,3% - свиней (из 28,3 млн голов), 44,9% - овец и коз (из 21,9 млн голов). В 2021 году производство мяса составило 15,7 млн тонн (в живом весе, на убой).