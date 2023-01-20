Реализация имущества дочери бывшего заммэра Москвы продлена до 24 июля

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы продлил реализацию имущества признанной банкротом экс-президента банка "Огни Москвы", дочери бывшего вице-мэра Москвы, Марии Росляк на шесть месяцев. Следующий отчет финансового управляющего Евгения Семченко о процедуре банкротства назначен на 24 июля, сообщает сайт суда.

Столичный арбитраж 14 августа 2017 года по заявлению банка "Развитие-Столица" признал Росляк банкротом. Тогда суд включил в реестр кредиторов ее долг перед банком "Развитие-Столица" в размере около 24,9 млн рублей.

5 декабря 2017 года суд включил в ее реестр кредиторов требование компании "Профорд Инвестментс Лимитед" в размере 354 млн рублей, а 22 декабря 2017 года - требование банка "Огни Москвы" в размере 6 027 млн рублей.

Басманный суд Москвы в феврале 2016 года приговорил Росляк к четырем годам колонии по делу о растрате средств банка "Огни Москвы". Исполнение приговора было отсрочено на 14 лет в связи с беременностью осужденной и наличием у нее двух несовершеннолетних детей.

"Огни Москвы" лишились лицензии в мае 2014 года. В июне 2014 года Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом и назначил АСВ конкурсным управляющим.

Росляк - дочь Юрия Росляка, который в 1995-2010 годах был заместителем и первым заместителем мэра Москвы, затем был сенатором, аудитором Счетной палаты, финдиректором "Роскосмоса" и замгендиректора Центра имени Хруничева.