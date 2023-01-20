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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Туроператоры ждут возвращения в Россию китайских туристов в феврале

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Российские туроператоры отмечают рост числа запросов на летние туры в Россию со стороны китайских туристов и первые группы ждут уже в феврале, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Как отмечают в туркомпаниях, они уже получают запросы на организацию групповых туров летом в Москву, Санкт-Петербург, Мурманск, Казань, на Байкал, во Владивосток и на Камчатку", - говорится в пресс-релизе.

"Первые группы могут приехать в Россию уже в феврале-марте, так как есть заинтересованность в возобновлении турпотока как с российской, так и с китайской стороны. В пользу восстановления въездного потока из Китая сыграет и то, что в России принимаются карты китайской платежной системы UnionPay", - отмечают в АТОР.

Как ожидают в отрасли, восстановление туризма из Китая улучшит ситуацию в российском въездном туризме, так как до пандемии это был крупнейший рынок-поставщик туристов.

"Сейчас въездной турпоток в Россию из Китая практически равен нулю. Его возобновление даст загрузку гостиницам, музеям, общепиту, туроператорам, перевозчикам, ритейлу. В целом открытие направления даст положительный эффект", - отмечают туроператоры.

Министерство культуры и туризма Китая 20 января объявило о возобновлении с 6 февраля группового туризма по ряду направлений. Эта мера коснется Таиланда, Индонезии, Камбоджи, Мальдивских островов, Шри-Ланки, Филиппин, Малайзии, Сингапура, Лаоса, ОАЭ, Египта, Кении, ЮАР, России, Швейцарии, Венгрии, Новой Зеландии, Фиджи, Кубы и Аргентины.

В допандемийном 2019 году в России побывало 1,2 млн организованных туристов из Китая, на 12% больше, чем годом ранее.

Китай АТОР UnionPay
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