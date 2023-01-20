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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:37

В Москве ждут от МККК активизации посещений военнопленных РФ на Украине

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи в Москве в пятницу с президентом Международного Комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич акцентировал ее внимание на случаях пыток и других преступлениях, совершенных Украиной в отношении российских военнопленных, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Лавров акцентировал внимание Сполярич на случаях пыток и других преступлениях, совершенных украинской стороной в отношении захваченных российских военнослужащих. Ожидаем от МККК активизации посещений удерживаемых россиян и плотного контроля за соблюдением их прав", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

На Смоленской площади отметили, что первоочередное внимание в ходе беседы было уделено гуманитарным аспектам украинского кризиса.

"Российская сторона рассчитывает на то, что Комитет будет опираться в своей деятельности в этом контексте на принцип беспристрастности и свой уникальный мандат. В этом ключе обсуждались перспективы и оптимальные условия его работы в республиках Донбасса", - добавили в МИД РФ.

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"В очередной раз внимание МККК было обращено на регулярные вопиющие нарушения международного гуманитарного права со стороны Украины: обстрелы гражданских объектов и жилых кварталов, применение запрещенных видов оружия, использование мирных жителей в качестве живого щита и другие злоупотребления. Ярким примером такого рода является попадание украинской ракеты в офис самого МККК в Донецке, ставшее возможным в результате попустительства западных покровителей Киева. Призываем Комитет к настойчивой и ответственной работе с украинской стороной", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД РФ добавили, что кроме того, между сторонами состоялся обмен мнениями относительно гуманитарной ситуации и взаимодействия с Комитетом в Афганистане, Нагорном Карабахе, Сирии, Йемене и Мьянме.

В ходе пребывания Сполярич в Москве были также проведены ее встречи с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой, заместителем министра обороны Российской Федерации Александром Фоминым, председателем Российского Красного Креста Павлом Савчуком.

Сполярич находилась в Москве 19-20 января.

МИД РФ Сергей Лавров МККК Мирьяна Сполярич Украина
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