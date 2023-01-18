Лавров 20 января обсудит гуманитарные аспекты украинского кризиса с президентом МККК

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу, 20 января, планирует встретиться с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич-Эггер, сообщает МИД РФ.

"Сполярич, заступившая на должность президента МККК 1 октября 2022 года, впервые посетит нашу страну в новом качестве. Рассчитываем на конструктивную дискуссию по вопросам взаимодействия с Комитетом, в первую очередь в контексте гуманитарных аспектов украинского кризиса", - говорится в сообщении.

В ходе визита состоятся также встречи Сполярич с представителями ряда других российских ведомств.

"Настроены на дальнейшее укрепление сотрудничества с МККК", - отметили в российском МИДе.

Ранее пресс-служба МККК сообщила, что Мирьяна Сполярич-Эггер на этой неделе посетит Москву для обсуждения "актуальных гуманитарных проблем" с властями РФ и Российским Красным Крестом.

В пресс-службе уточнили "Интерфаксу", что поездка состоится 19-20 января.

В ходе поездки планируется обсудить вопросы, связанные с Украиной и посещением военнопленных, следует из пресс-релиза.

"Безусловный приоритет для президента Сполярич - сделать так, чтобы делегаты МККК могли регулярно посещать военнопленных, и обеспечить последним гуманное обращение в соответствии с международным гуманитарным правом. Хотя МККК уже посещал военнопленных, принадлежащих к обеим сторонам, он в срочном порядке пытается получить полный, беспрепятственный и регулярный доступ ко всем военнопленным, где бы они ни находились", - говорится в сообщении.

Сполярич-Эггер планирует обсудить с российскими представителями и ситуацию в других регионах, где гуманитарная обстановка вызывает обеспокоенность: Афганистан, Сирию, Эфиопию и африканский регион Сахель, добавили в пресс-службе.

Сполярич-Эггер заняла должность президента МККК в октябре 2022 года, сменив на этом посту Петера Маурера, который в последний раз посещал Москву в конце марта 2022 года.