В Сочи нашли всех туристов с воздушного шара после его аварийной посадки

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили всех пассажиров воздушного шара, совершившего аварийную посадку под Сочи, сообщает в субботу пресс-служба Главного управления МЧС по Краснодарскому краю.

"Все пассажиры воздушного шара, совершившего нештатную посадку в поселке Солохаул в Лазоревском районе Сочи, найдены", - говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, сейчас на месте спасатели оценивают состояние людей.

Ранее сообщалось, что в Сочи, Лазаревском районе, поселке Солохаул нештатную посадку совершил воздушный шар, в котором находились пять человек, в том числе трое детей. Аэростат застрял на дереве.

Следственное управление Следственного комитета России по Краснодарскому краю начало доследственную проверку по факту оказания услуг по прокату воздушного шара, не отвечающих требованиям безопасности.