Лавров заявил о готовности укреплять взаимодействие с МИД Белоруссии

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости укрепления взаимодействия российской и белорусской дипломатических служб.

"Мы настроены на дальнейшее укрепление товарищеского взаимодействия между нашими дипслужбами по всему спектру отношений", - отметил он в поздравлении своему белорусскому коллеге Сергею Алейнику и коллективу министерства иностранных дел Белоруссии в связи с отмечаемым в республике 22 января Днем дипломатического работника.

Как подчеркнул Лавров, "готовы и далее сообща с единомышленниками строить более справедливый миропорядок и добиваться всеобщего уважения международного права, включая принцип невмешательства во внутренние дела суверенных стран".

Глава МИД РФ также отметил, что "белорусская школа дипломатии доказала всему миру свой высокий профессионализм и эффективность" и пожелал белорусским коллегам "новых успехов на дипломатическом поприще в деле укрепления уз дружбы и сотрудничества между братскими народами России и Беларуси".