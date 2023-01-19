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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:25

Лавров заявил, что Москва и Минск едины в вопросе о задачах СВО на Украине

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Россия и Белоруссия имеют единую позицию по вопросу о том, каких целей необходимо достичь в ходе российской специальной военной операции на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы обменялись мнениями о том, как развивается ситуация вокруг событий на Украине в рамках проведения нами специальной военной операции", - сказал Лавров журналистам по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"У нас здесь единая позиция о том, каких целей необходимо достигать и как нужно добиваться того, чтобы ни в отношении России, ни в отношении Белоруссии от наших соседей не исходили никакие угрозы", - добавил он.

Сергей Лавров МИД РФ Белоруссия Украина
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