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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:25

Лукашенко заявил, что Белоруссия и РФ вышли на баланс торговли

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал удовлетворение итогами года в торгово-экономических отношениях Москвы и Минска.

"Мы год закончили. В курсе, притом очень хорошо знаком с итогами года в России. Примерно такие же итоги года и у нас. Очень хорошо, что мы в торгово-экономических отношениях с Российской Федерацией вышли на баланс торговли. Даже чуть выше - сальдо в пользу Белоруссии", - заявил он на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в четверг.

Кроме того, Лукашенко, слова которого приводит госагентство БелТА, отметил, что "попытки нас удушить, и Россию, и Беларусь, сегодня фактически провалились". "Мы однозначно выстоим", - подчеркнул президент Белоруссии.

Александр Лукашенко Белоруссия Сергей Лавров
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