Минобороны Белоруссии сообщило о проведении совместного летного учения с военными РФ

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Авиационное прикрытие важных государственных и военных объектов в рамках совместных авиаучений осуществляют ВС Белоруссии и России, мероприятия проходят на аэродроме города Барановичи (Белоруссия).

"В рамках участия в совместном летно-тактическом учении вооруженных сил Белоруссии и России с аэродрома Барановичи экипажи авиации осуществляют истребительное авиационное прикрытие важных государственных и военных объектов", - отметили в пресс-службе Минобороны Белоруссии.

В понедельник, 16 января, стартовало совместное летно-тактическое учение авиационных подразделений вооруженных сил Белоруссии и России, входящих в состав авиационного компонента региональной группировки войск (сил). От российской стороны участие принимает воинское формирование Воздушно-космических сил.

Учение проходит на территории республики, задействуются все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Белоруссии.

Главной целью учений является повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач. В его ходе планируется отработать широкий спектр вопросов, в том числе: ведение воздушной разведки, совместное патрулирование воздушного пространства вдоль государственной границы, авиационная поддержка группировок войск. Также участники учений отработают высадку тактического воздушного десанта, доставку грузов и эвакуацию раненых.