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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:27

Песков не видит прикладного значения в решении США о санкциях против группы "Вагнер"

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что не усматривают какого-либо прикладного значения в признании со стороны США группы "Вагнер" преступной организацией и введении в отношении нее санкций.

На вопрос журналистов, имеет ли какое-либо значение для России данное решение властей США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Не думаю, что в прикладном плане это имеет какое-то значение для нашей страны или тем более ЧВК "Вагнер".

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил 20 января, что США намерены ввести новые санкции против группы "Вагнер".

"Сегодня мы объявляем о дополнительных мерах, которые мы приняли, чтобы Украина могла защитить себя против сил РФ и "Вагнера". Так, Минфин будет классифицировать "Вагнер" как крупную транснациональную преступную организацию", - заявил Кирби на брифинге.

Он отметил, что, в связи с этим шагом Минфина, США введут дополнительные санкции против группы и поддерживающих ее структур.

Дмитрий Песков ЧВК Вагнер США
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