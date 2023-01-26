США ввели санкции в отношении связанных с группой "Вагнер" физлиц и структур

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Власти США отныне классифицируют группу "Вагнер" как транснациональную преступную организацию и вводят санкции против ряда физических и юридических лиц, имеющих, по утверждению Вашингтона, отношение к ней, говорится в пресс-релизе американского Минфина.

"С сегодняшнего дня группа "Вагнер"... признана транснациональной преступной организацией", - отмечается в документе.

В связи с этим решением Минфин США, среди прочего, вводит ограничительные меры против АО "Терра Тех", научно-исследовательского института "Тяньи", компании Sewa Security Services, ООО "Содружество офицеров за международную безопасность" (СОМБ), компании Kratol Aviation, а также главы СОМБ Александра Иванова.

Санкции подразумевают замораживание собственности и прочих активов этих лиц, находящихся в юрисдикции США, и запрет американским гражданам на транзакции, имеющие отношения к активам этих лиц, если только Минфин США не сделает исключений для таких транзакций.