Вашингтон анонсировал новые санкции против группы "Вагнер" на следующей неделе

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - США намерены на следующей неделе ввести новые санкции против группы "Вагнер", заявил в пятницу координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Сегодня мы объявляем о дополнительных мерах, которые мы приняли, чтобы Украина могла защитить себя против сил РФ и "Вагнера". Так, Минфин будет классифицировать "Вагнер" как крупную транснациональную преступную организацию", - заявил Кирби на брифинге.

Он отметил, что в связи с этим шагом Минфина США введут дополнительные санкции против группы и поддерживающих ее структур.