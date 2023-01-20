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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:37

Вашингтон анонсировал новые санкции против группы "Вагнер" на следующей неделе

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - США намерены на следующей неделе ввести новые санкции против группы "Вагнер", заявил в пятницу координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Сегодня мы объявляем о дополнительных мерах, которые мы приняли, чтобы Украина могла защитить себя против сил РФ и "Вагнера". Так, Минфин будет классифицировать "Вагнер" как крупную транснациональную преступную организацию", - заявил Кирби на брифинге.

Он отметил, что в связи с этим шагом Минфина США введут дополнительные санкции против группы и поддерживающих ее структур.

США Джон Кирби Вагнер
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