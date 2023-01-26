Военные РФ заявили об ударах в районах населенных пунктов Угледар, Павловка и Левадное

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли в течение минувших суток огневое поражение подразделениям Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Угледар Донецкой народной республики, Павловка и Левадное Запорожской области, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

"На южно-донецком и запорожском направлениях подразделения группировки войск "Восток", продолжая наступательные действия, нанесли огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Угледар Донецкой народной республики, Павловка и Левадное Запорожской области", - сказал Конашенков на брифинге в четверг.

По его словам, "общие потери противника на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа".

"На купянском направлении артиллерией Западной группировки войск нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Уничтожено более 20 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, пикап и гаубица Д-20", - сообщил Конашенков.

На красно-лиманском направлении, сказал он, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой народной республики, а также Серебрянского лесничества.

"Потери противника за сутки на данном направлении составили: до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и четыре артиллерийских системы производства США М-777", - сообщил Конашенков.

На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск в ходе наступательных действий заняли более выгодные рубежи и позиции. В районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны России.

По его данным, "за сутки на данном направлении уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две установки РСЗО "Град", самоходная артиллерийская установка производства США М109 Paladin, две гаубицы Д-20 и "Гиацинт-Б", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50".

"Кроме того, в районах населенных пунктов Угледар Донецкой народной республики, Червоное и Канцеровка Запорожской области уничтожены два хранилища топлива для военной техники и три склада артиллерийских боеприпасов ВСУ", - сообщил Конашенков.

"На херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы уничтожены три гаубицы Д-20, самоходная гаубица "Гвоздика", а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50. Также в районах населенных пунктов Дудчаны, Токаревка Херсонской области и Червоногригоровка Днепропетровской области поражены четыре склада с боеприпасами ВСУ", - сказал он.

Российские военные за сутки сбили два украинских самолета Су-25 над территорией ДНР, также сообщил Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Андреевка Донецкой народной республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", - сказал он.

"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Угледар Донецкой народной республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", - сказал он.

По данным Конашенкова, в районе города Очаков Николаевской области уничтожена радиолокационная станция зенитного-ракетного комплекса С-300.

Представитель Минобороны РФ сообщил, что уничтожено восемь украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Запорожской области.

"Перехвачено семь реактивных снарядов систем залпового огня "Ольха", "Ураган" и HIMARS в районах населенных пунктов Кременная Луганской народной республики, Куйбышево, Валерьяновка Донецкой народной республики, Новоуспеновка Запорожской области и Чаплинка Херсонской области", - сказал Конашенков.

По его словам, в Херсонской области сбита противорадиолокационная ракета производства США HARM.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации за сутки поражены 83 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 119 районах", - сказал Конашенков.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 379 самолетов, 204 вертолета, 2956 беспилотных летательных аппаратов, 402 зенитных ракетных комплекса, 7634 танка и другие боевые бронированные машины, 990 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3921 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 8180 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал он.