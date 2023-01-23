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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

В Росздравнадзоре не заметили ажиотажа по поводу лекарств в РФ

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В России не фиксируется особый ажиотаж по лекарственным препаратам, сообщила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.

"На сегодняшний день практически в течение всего года мы не видели особого ажиотажа по каким-то препаратам", - сказала Самойлова на круглом столе комитета Госдумы по охране здоровья на тему "Обращение лекарственных средств в новых условиях".

По ее словам, появлялись обращения и жалобы на отсутствие того или иного лекарственного препарата, но, в основном, это была либо приверженность к определенному препарату, либо это были краткосрочные периоды отсутствия лекарств в аптечной сети.

Самойлова отметила, что Росздравнадзор следит за ситуацией, связанной с наличием лекарственных препаратов, практически в ежедневном режиме.

Росздравнадзор Алла Самойлова
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