В Росздравнадзоре не заметили ажиотажа по поводу лекарств в РФ

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В России не фиксируется особый ажиотаж по лекарственным препаратам, сообщила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.

"На сегодняшний день практически в течение всего года мы не видели особого ажиотажа по каким-то препаратам", - сказала Самойлова на круглом столе комитета Госдумы по охране здоровья на тему "Обращение лекарственных средств в новых условиях".

По ее словам, появлялись обращения и жалобы на отсутствие того или иного лекарственного препарата, но, в основном, это была либо приверженность к определенному препарату, либо это были краткосрочные периоды отсутствия лекарств в аптечной сети.

Самойлова отметила, что Росздравнадзор следит за ситуацией, связанной с наличием лекарственных препаратов, практически в ежедневном режиме.