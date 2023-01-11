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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Минздрав сообщил, что запаса "Тамоксифена" в аптеках и на складах хватит на полгода

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В России в гражданском обороте находится свыше 470 тысяч упаковок препарата "Тамоксифен", который используется для лечения многих онкологических заболеваний, это составляет примерно полугодовую потребность в препарате, сообщили "Интерфаксу" в Минздраве.

"По данным системы маркировки лекарств, на сегодняшний день в гражданском обороте, включая аптечные и медицинские организации, склады производителей и поставщиков, находятся более 470 тысяч упаковок, что составляет примерно полугодовую потребность в препарате", - говорится в пресс-релизе ведомства.

По данным автоматизированной информационной системы Росздравнадзора, выпуск в гражданский оборот препарата по международному непатентованному наименованию (МНН) Тамоксифен в 2022 году составил 953 251 упаковку, из которых более 189 тысяч упаковок было выпущено в декабре.

"Таким образом, ожидается скорое поступление дополнительных объемов препарата в лечебную и аптечную сеть", - сообщили в министерстве.

По данным Минздрава, сейчас проходит перерегистрация предельной отпускной цены на препараты с "Тамоксифеном" трех российских и зарубежных производителей, в результате препарат должен стать более доступным на рынке.

В государственный реестр лекарственных средств для медицинского применения включены и разрешены к медицинскому применению в России восемь препаратов с МНН Тамоксифен российского и иностранного производства под разными торговыми наименованиями.

О дефиците "Тамоксифена" в аптеках 11 января сообщили "Известия".

Минздрав Тамоксифен
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