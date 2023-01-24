Более 4,7 тыс. человек заболели COVID-19 в России за сутки

Количество госпитализаций увеличилось за сутки более чем в 2,5 раза

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России составил более 4,7 тысячи случаев, скончались 42 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

"Выявлено 4 702 новых случая COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 970 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 168%", - сообщили в оперштабе.

Накануне сообщалось о госпитализации 362 человек, что почти в 2,5 раза меньше, чем за прошедшие сутки.

По данным оперштаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 65 субъектах РФ, снижение - в девяти регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 11 субъектах.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 4 719 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 уменьшилось на 17.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 42 человека, накануне сообщалось о 41 умершем.

"Выздоровели за сутки 5 466 человек, или на 50,2% больше в сравнении с 23 января", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 903 578 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 394 777 умерших и 21 315 632 выздоровевших.