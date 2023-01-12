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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:45

В Роспотребнадзоре допустили, что "кракен" станет доминирующим вариантом штамма COVID в РФ

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Подвариант "омикрон"-штамма коронавируса XBB.1.5, или "кракен", который был выявлен в России, с большой вероятностью может стать доминирующим в России, сообщил "Интерфаксу" заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

"С достаточно большой долей вероятности субвариант "Омикрона" "кракен" может стать доминирующим в России. По крайней мере, такой вывод мы можем сделать на основании данных из других стран", - сказал Хафизов, отвечая на вопрос агентства о том, может ли новый подвариант получить распространение в РФ.

Он уточнил, что новый вариант XBB.1.5 ("кракен") представляет собой "рекомбинантную" подлинию "омикрона" с дополнительной мутацией в спайковом белке.

"Известно, что его геном состоит из двух частей - одна относится к "кентавру" (BA.2.75), другая - к еще одному субварианту "омикрона" BA.2.10.1. Такая "удачная" комбинация изменений наделила его свойством частично избегать защитного действия нейтрализующих антител, которые выработались у многих людей в ответ на перенесенные ранее заболевания коронавирусной инфекцией или вакцинацию", - добавил Хафизов.

При этом он подчеркнул, что "кракен" - один из субвариантов "омикрона", которым многие переболели. Также многие граждане вакцинированы, поэтому "предыдущие контакты с "омикроном" подготовили нас к встрече с "кракеном", и определенная иммунная защита у нас есть практически у всех".

Также Хафизов отметил, что что все зарегистрированные в РФ тесты позволяют выявить новый вариант коронавируса. "Собственно, его с помощью таких тестов и выявляли, после чего материал направляется на секвенирование, где и определялся непосредственно штамм", - добавил он.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов также сообщил, что у нового подварианта "омикрона" высокий потенциал распространения. "По прогнозам европейских специалистов, в Европе он может широко распространиться уже в феврале" - сказал он.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России зарегистрирован первый случай заболевания новым подвариантом омикрон-штамма коронавируса XBB.1.5, получившим название "кракен". Заболевшая выявлена в Пензенской области, она уже выздоровела.

При этом в Роспотребнадзоре сообщили, что из-за обнаружения нового подварианта "омикрон"-штамма не планируется вводить никакие ограничения.

Хроника 09 января 2020 года – 12 января 2023 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор
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