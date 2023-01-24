Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю немного снизилась

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю снизилась по сравнению с предыдущей на 4,1%, преобладающим остается свиной грипп А (H1N1), однако доля вируса гриппа В увеличивается и составляет около 33% от общего числа вирусов, сообщили в Роспотребнадзоре.

"Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ за последнюю неделю снизился по сравнению с предыдущей на 4,1%. Общее количество заболевших составило 856 тыс. человек. Несмотря на некоторое снижение уровня заболеваемости, руководитель Роспотребнадзора поручила продолжать все противоэпидемические мероприятия", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что среди циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа. "Наряду с активной циркуляцией вирусов гриппа А (H1N1) увеличивается активность и вирусов гриппа B. На них приходится около 33% от общего числа определенных респираторных вирусов", - отметили в сообщении.

Из числа респираторных вирусов негриппозной этиологии лидерство остается за риновирусами, РС-вирусами, и метапневмовирусами.

Кроме того, как сообщили в Роспотребнадзоре, в стране наблюдается активизация эпидемического процесса по COVID-19, показатель заболеваемости вырос на 22% по сравнению с предыдущей неделей.

"Наблюдается некоторая активизация эпидпроцесса по COVID-19. На третьей неделе 2023 года в России зарегистрировано около 38 тыс. новых случаев. Показатель заболеваемости вырос почти на 22% по сравнению с предыдущей неделей", - сообщили в пресс-службе.

Среди выявленных за последние две недели случаев заболевания к варианту "омикрон" отнесено 100% сиквенсов.