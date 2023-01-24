Михалкова выписали из больницы

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Режиссер, глава Союза кинематографистов России Никита Михалков сообщил о том, что его выписали из больницы.

"Дорогие мои друзья – это не фигура речи: именно "дорогие" и именно "друзья"! Уверен, что очень во многом, кроме огромного труда врачей и всех тех, кто был рядом, ваше горячее желание моего выздоровления, ваши молитвы привели меня домой", - написал Михалков в своем телеграм-канале "Бесогон".

Он отметил, что ему еще "требуется какое-то время на восстановление и реабилитацию, но, раз врачи меня отпустили, значит, они спокойны". Также он сообщил, что уже приступил к подготовке нового выпуска своей программы.

5 января в пресс-службе режиссера сообщили, что Михалков госпитализирован с гриппом. Источник "Интерфакса" в медицинских кругах сообщал, что медики подозревают у режиссера коронавирус.