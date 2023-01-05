Источник сообщил о госпитализации Никиты Михалкова в Москве

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Режиссер, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков госпитализирован в одну из столичных больниц с подозрением на коронавирус, сообщил "Интерфаксу" в четверг источник в медицинских кругах.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Михалков попал в больницу с коронавирусом. По их данным, у него диагностирована ковидная пневмония, состояние оценивают как тяжелое.

Никита Михалков - режиссер, актер, сценарист. В 1995 году он получил "Оскара" за картину "Утомленные солнцем" (фильм получил также Гран-при Каннского кинофестиваля), лента "Урга - территория любви" принесла ему "Золотого льва" и еще одну номинацию на "Оскара". Также номинацию на "Оскара" получила его картина "12". С 1998 года Михалков возглавляет Союз кинематографистов России.

Он также является президентом Московского международного кинофестиваля - второго после Венецианского старейшего кинофестиваля мира.