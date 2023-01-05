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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:18

Режиссер Никита Михалков госпитализирован с гриппом

Режиссер Никита Михалков госпитализирован с гриппом
Никита Михалков
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Режиссер, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков госпитализирован с гриппом, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе режиссера.

Ранее источник агентства в медицинских кругах сообщил о госпитализации Михалкова в одну из столичных больниц с подозрением на коронавирус.

Никита Михалков - режиссер, актер, сценарист, родился 21 октября 1945 года. В 1995 году он получил "Оскара" за картину "Утомленные солнцем" (фильм получил также Гран-при Каннского кинофестиваля), лента "Урга - территория любви" принесла ему "Золотого льва" и еще одну номинацию на "Оскара". Также номинацию на "Оскара" получила его картина "12". С 1998 года Михалков возглавляет Союз кинематографистов России.

Он также является президентом Московского международного кинофестиваля - второго после Венецианского старейшего кинофестиваля мира.

Никита Михалков
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