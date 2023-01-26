Суточное число заболевших COVID-19 в РФ впервые с начала года превысило 7 тыс. человек

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 7 тыс. случаев, скончались 40 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

"Выявлено 7 077 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 973 человека и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 8,2%", - сообщили в оперштабе.

По данным оперштаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 38 субъектах РФ, снижение - в 40 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 6 442 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 увеличилось на 635. Таким образом, суточное число заболевших впервые с начала года превысило 7 тыс. и соответствует показателям конца декабря 2022 года, когда также регистрировалось более 7 тыс. заболевших в сутки.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 40 человек, накануне сообщалось о 44 умерших.

"Выздоровели за сутки 5 270 человек, или на 4,9% меньше в сравнении с 25 января", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 917 097 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 394 861 умерший и 21 326 444 выздоровевших.