Бывший временный управляющий ООО "Гугл" подал кассацию на свою замену

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Бывший временный управляющий ООО "Гугл" - российской "дочки" Google - Вадим Кедров 16 января подал кассационную жалобу на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24 ноября 2022 года в части утверждения Валерия Таляровского временным управляющим компании.

Как следует из картотеки суда, Арбитражный суд Московского округа в связи с нарушением при подаче требований законодательства оставил жалобу без движения до 22 февраля.

23 декабря 2022 года аналогичную жалобу подал Союз саморегулируемых организаций арбитражных управляющих (СРО АУ) "Стратегия". Она также в связи с нарушениями оставлена без движения, но до 27 января.

Девятый арбитражный апелляционный суд 24 ноября 2022 года отменил определение Арбитражного суда Москвы, который 12 сентября признал обоснованным заявление ООО "Гугл" о собственном банкротстве и ввел в отношении компании процедуру наблюдения.

Апелляционный суд 24 ноября по заявлению ООО "Гугл" ввел в отношении компании процедуру наблюдения и утвердил временным управляющим Таляровского, а также прекратил производство по апелляционной жалобе Роскомнадзора.

Апелляционный суд по ходатайству Роскомнадзора 26 сентября 2022 года приостановил исполнение определения суда первой инстанции до рассмотрения жалобы ведомства, назначенной на 21 ноября (суд 21 ноября объявил перерыв до 24 ноября).

Не согласившись с этим, временный управляющий компании Денис Полийчук и сама компания-должник подали кассационные жалобы на приостановление. Суд 31 октября оставил их без удовлетворения.

В вынесенном постановлении кассация отметила, что принятие судебного акта о правах и обязанностях не привлеченных к участию в деле лиц (Роскомнадзор и ФНС) и явилось основанием для обращения Роскомнадзора с ходатайством о приостановлении исполнения судебного акта.

Кассационная инстанция также отметила, что в суд апелляционной инстанции поступила жалоба временного управляющего должника Кедрова, в которой тот указал "на правовую неопределенность" в отношении кандидатуры управляющего, поскольку при оглашении резолютивной части временным управляющим утвержден Кедров, а в судебном акте, изготовленным на бумажном носителе, указано об утверждении судом Полийчука.

Рассмотрение дела о банкротстве компании по существу суд назначил на 13 марта 2023 года. Ее дебиторская задолженность составляет 27,025 млрд рублей против 18,7 млрд рублей общих денежных обязательству должника перед кредиторами, уточнялось в судебном акте.

В определении также отмечалось, что у должника на счете в Ситибанке находятся 636 тыс. рублей, основные средства оцениваются в 28,5 млн рублей, нематериальные активы - 14 млн рублей, товарно-материальные ценности - 15,2 млн рублей, а также иные активы на общую сумму 3,8 млрд рублей.

При этом задолженность по оплате труда работников должника и выплате им выходных пособий составляет 271,2 млн рублей, по обязательным платежам - 85,7 млн рублей.

Суд на первом заседании по делу о банкротстве привлек Росфинмониторинг третьим лицом в разбирательстве.

Представитель должника тогда пояснил подачу заявления о банкротстве тем, что на тот момент размер требований кредиторов компании превышал 19 млрд рублей, тогда как активы составляют лишь около 3,5 млрд рублей.

Среди кредиторов - коммерческие организации, налоговый орган и сотрудники компании.

По словам представителя должника, главное, что арестованы все девять счетов компании в Ситибанке. Средства, поступающие на них, также арестовываются, добавил он.

"Мы неоднократно пытались оспорить арест счетов в судах, но безрезультатно", - отметил представитель должника. "Мы просим суд ввести в отношении компании процедуру наблюдения", - сказал он тогда, добавив, что средства на финансирование процедуры банкротства имеются.

На заседании 12 сентября 2022 года должник поддержал свое заявление, кредиторы на заседание не явились.

ООО "Гугл" 18 мая 2022 года разместило на "Федресурсе" уведомление о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании собственного банкротства. Российская компания сообщила тогда, что с 22 марта 2022 года "предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств". В пресс-службе Google поясняли, что арест банковского счета Google Россия сделал невозможной работу российского офиса, в том числе сохранение сотрудников и оплату их труда, оплату услуг поставщиков и подрядчиков, а также выполнение других финансовых обязательств.

Заявление подано в суд 16 июня, 23 июня оно было принято к производству.

ООО "Гугл" зарегистрировано в 2005 году. По итогам 2021 года выручка российской компании составила 134,3 млрд рублей, при этом она получила чистый убыток в 26 млрд рублей (это первый убыток как минимум с 2009 года).