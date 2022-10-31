Кассационный суд подтвердил приостановку процедуры наблюдения в российской "дочке" Google

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московского округа в понедельник подтвердил приостановление исполнения определения Арбитражного суда Москвы о введении в рамках дела о банкротстве процедуры наблюдения в ООО "Гугл" - российской "дочке" Google.

Как следует из картотеки суда, кассационный суд отклонил жалобы временного управляющего ООО "Гугл" Дениса Полийчука и ООО "Гугл". Жалоба Полийчука поступила 13 октября, должника - 20 октября.

Податели жалоб не согласны с определением Девятого арбитражного апелляционного суда, который 26 сентября по ходатайству Роскомнадзора приостановил процедуру наблюдения в ООО "Гугл".

Ранее сообщалось, что апелляционный суд назначил на 21 ноября рассмотрение жалобы Роскомнадзора на введение процедуры наблюдения. Одновременно с подачей жалобы ведомство подало ходатайство о приостановлении исполнения документа, в связи с тем, что это "позволит сохранить баланс интересов кредиторов, включая публичного кредитора, представляющего взыскателя по оборотным штрафам, примененным в отношении Google LLC".

Рассмотрев ходатайство, "суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что обстоятельства, на которые ссылается Роскомнадзор, являются достаточным подтверждением наличия установленных статьей 265.1 АПК РФ оснований для приостановления исполнения определения Арбитражного суда города Москвы".

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы 12 сентября признал обоснованным заявление ООО "Гугл" о собственном банкротстве. Суд тогда ввел в отношении компании процедуру наблюдения. Временным управляющим был назначен Полийчук.

Рассмотрение дела о банкротстве компании по существу суд назначил на 13 марта 2023 года.

Дебиторская задолженность ООО "Гугл" превышает долг кредиторам на 8,3 млрд рублей, следует из другого определения суда, размещенного на сайте.

Дебиторская задолженность компании составляет 27 млрд 25 млн рублей против 18,7 млрд рублей общих денежных обязательству должника перед кредиторами, уточняется в судебном акте.

В определении также отмечается, что у должника на счете в Ситибанке находятся 636 тыс. рублей, основные средства оцениваются в 28,5 млн рублей, нематериальные активы - 14 млн рублей, товарно-материальные ценности - 15,2 млн рублей, а также иные активы на общую сумму 3,8 млрд рублей.

При этом задолженность по оплате труда работников должника и выплате им выходных пособий составляет 271,2 млн рублей, по обязательным платежам - 85,7 млн рублей.

Суд на первом заседании по делу о банкротстве привлек Росфинмониторинг третьим лицом в разбирательстве.

Представитель должника тогда пояснил подачу заявления о банкротстве тем, что на тот момент размер требований кредиторов компании превышал 19 млрд рублей, тогда как активы составляли лишь около 3,5 млрд рублей.

Среди кредиторов - коммерческие организации, налоговый орган и сотрудники компании.

По словам представителя должника, арестованы все девять счетов компании в Ситибанке. Средства, поступающие на них, также арестовываются, добавил он.

"Мы неоднократно пытались оспорить арест счетов в судах, но безрезультатно", - отметил представитель должника. "Мы просим суд ввести в отношении компании процедуру наблюдения", - сказал он тогда, добавив, что средства на финансирование процедуры банкротства у компании есть.

На заседании 12 сентября должник поддержал свое заявление, кредиторы на заседание не явились.

Заявление о банкротстве

Заявление о банкротстве было подано в суд 16 июня, 23 июня оно принято к производству.

Представитель Google ранее подтвердил "Интерфаксу", что российская компания подала заявление о банкротстве, напомнив, что арест банковского счета интернет-гиганта в России сделал невозможным функционирование российского офиса и выполнение финансовых обязательств.

ООО "Гугл" 18 мая разместило на "Федресурсе" уведомление о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании собственного банкротства. Российская компания сообщила тогда, что с 22 марта 2022 года "предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств".

В пресс-службе Google поясняли, что арест банковского счета сделал невозможным функционирование российского офиса, в том числе сохранение сотрудников и осуществление оплаты труда в РФ, оплаты услуг поставщиков и подрядчиков, а также выполнение других финансовых обязательств.

При этом в Google сообщали, что компания продолжит предоставлять возможность использования бесплатных сервисов для пользователей из РФ, таких как "Поиск", YouTube, Gmail, "Карты" и Google Play.

ООО "Гугл" зарегистрировано в 2005 году. По итогам 2021 года выручка российской компании составила 134,3 млрд рублей, при этом она получила чистый убыток в 26 млрд рублей (это первый убыток компании как минимум с 2009 года).

Штрафы в России

Российские регуляторы в настоящее время с помощью мер административного и судебного реагирования добиваются от Google удаления запрещенного контента из сервисов корпорации; локализации персональных данных пользователей из РФ; снятия ограничений с YouTube-каналов российских СМИ.

В частности, в конце декабря 2021 года Таганский суд Москвы назначил Google оборотный штраф в размере 5% выручки за 2020 год на сумму свыше 7,2 млрд руб. за повторное неудаление запрещенного в РФ контента, который компания должна была добровольно выплатить до 19 марта 2022 года. В мае судебные приставы завели дело о принудительном взыскании этого штрафа.

Кроме того, суд по заявлениям целого ряда российских СМИ о восстановлении доступа к YouTube-каналам арестовал средства и имущество Google на сумму 4,5 млрд рублей.

Недавно суд оштрафовал компанию на 15 млн рублей за повторный отказ локализовать данные россиян на территории РФ, а 9 сентября Таганский суд Москвы признал законным взыскание оборотного штрафа в размере 21,7 млрд рублей за повторное административное правонарушение, выразившееся в нарушении ограничения доступа к материалам.