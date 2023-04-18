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Володин сообщил о начале ареста имущества Google по иску "Думы ТВ" на 1 млрд рублей

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Судебные приставы начали искать средства и имущества компании Google, чтобы арестовать их по иску "Думы ТВ" на 1 млрд рублей, сообщил на заседании Госдумы спикер палаты Вячеслав Володин. Об этом сообщает сайт Госдумы.

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"Вы знаете, что компания "Гугл" отключила парламентское телевидение "Дума ТВ" на Ютьюбе. Мы обратились в суд, прошли все судебные инстанции, выиграли. Компания обязана заплатить 1 млрд рублей. Сегодня служба судебных приставов приступила к аресту имущества, поиску этих средств", - сказал Володин.

Он попросил думский комитет по безопасности "проконтролировать работу судебных приставов, чтобы с американской компании деньги поступили в Государственную Думу, а мы уже распорядимся ими как ранее и договаривались".

"Комитет по защите материнства, детства, семьи должен подумать, на какие цели эти средства направить - если у них с деньгами плохо, думайте, какие активы арестовывать", - добавил спикер.

О судебной победе над Google Володин сообщил в ноябре 2022 года. Тогда говорилось, что столичный арбитраж обязал интернет-компанию восстановить доступ к YouTube-каналу "Дума ТВ", а в случае неисполнения решения - взыскать неустойку в размере 100 тысяч рублей в день до достижения 1 млрд рублей. Предполагалось, что каждую неделю неустойка будет увеличиваться вдвое. Спикер тогда предложил направить полученную по суду сумму на решение проблем детей.

YouTube-канал палаты был заблокирован в апреле 2022 года.

Google Вячеслав Володин YouTube Госдума Дума ТВ
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