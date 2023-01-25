Бывший сисадмин "Криогенмаша" признан виновным в попытке наладить майнинг на работе

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Балашихинский городской суд назначил условный срок бывшему системному администратору подмосковного предприятия "Криогенмаш" за попытку организовать майнинг криптовалюты на мощностях компании, сообщило управление ФСБ по Москве и Московской области.

Он признан виновным в неправомерном воздействии на критическую инфраструктуру России (ч. 1 ст. 274.1 УК).

В спецслужбе добавили, что, учтя "положительную характеристику личности и учитывая неблагополучные семейные обстоятельства", суд постановил назначить наказание условным. Подсудимый также оштрафован на 0,5 млн рублей.

Приговор вступил в законную силу.

По версии следствия, подозреваемый "осуществил несанкционированное вмешательство в деятельность объекта критической информационной инфраструктуры ПАО "Криогенмаш": "Являясь системным администратором указанного предприятия, незаконно скопировал данные учетных записей сотрудников".

После увольнения он "с помощью полученных сведений установил на ПЭВМ ПАО "Криогенмаш" вредоносное программное обеспечение и попытался организовать преступную схему майнинга криптовалюты, которая была пресечена сотрудниками УФСБ России по городу Москве и Московской области".