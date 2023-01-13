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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:20

Майнер проиграл тяжбу с "Иркутскэнергосбытом" в третьей инстанции подряд

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отказал Сергею Яковлеву из Иркутской области, который оспаривает решение о взыскании с него 28,65 млн рублей за электрическую энергию, использовавшуюся для работы ASIC-майнеров, добывавших криптовалюту.

Оспариваемую сумму Яковлев обязан перечислить "Иркутскэнергосбыту" в качестве перерасчета со льготного тарифа на коммерческий за февраль-декабрь 2021 года, говорится в материалах суда.

Энергосбытовая компания сначала направила иск о взыскании с потребителя 28,65 млн рублей в Баяндаевский районный суд Иркутской области. Этот суд удовлетворил ее иск в апреле 2022 года. Яковлев подал апелляцию на это решение в Иркутский областной суд. Апелляционная инстанция подтвердила решение первой. Тогда ответчик подал кассационную жалобу в Четвертый кассационный суд.

По данным Баяндаевского суда, сетевая компания "Облкоммунэнерго" выдала потребителю акт о технологическом присоединении электроустановки мощностью 630 кВт (обычно для частного дома хватает 15-30 кВт - ИФ). На своем участке Яковлев разместил два здания, которые в совокупности потребляли до 500 тыс. кВт.ч ежемесячно, оплачивая электроэнергию по тарифу для населения.

По данным суда, потребитель установил два каркасных бассейна под навесом, в которых вода даже летом грелась до температуры 50 градусов. "Замеры электоустановок показали, что установленные электроприборы (нагревательные котлы, бассейны) потребляют электроэнергии в разы меньше. Это свидетельствует о том, что в помещениях было установлено оборудование, потребляющее электроэнергию в большем количестве. Одним из таких оборудований является майнинговое", - констатировал райсуд.

При осмотре участка энергетики зафиксировали шум работающих вентиляторов, который характерен для майнинга.

Также указывается, что на долю майнера ежемесячно приходилось до 75% от общего потребления всего поселка на 10,5 тысячи домов.

Удовлетворяя иск энергетиков, суд учел, что постройки на участке ответчика не используются для личных бытовых нужд, а значит, в данном случае нет оснований использовать для расчета энерготариф для населения. Суд пришел к выводу, что "Иркутскэнергосбыт" справедливо отнес ответчика к "иным потребителям", рассчитав для него стоимость электроэнергии по коммерческому тарифу.

Ранее сообщалось, что Иркутск стал неофициальной столицей майнинга за счет самого низкого тарифа на электроэнергию в России для населения. По данным энергетиков и МВД, в Иркутской области добывают криптовалюту с помощью б/у ASIC-майнеров из Китая. Их находят в частных домах, дровяниках, в бараках, на балконах многоэтажек и даже в собачьих будках.

Иркутскэнергосбыт Сергей Яковлев Баяндаевский суд Четвертый кассационный суд Иркутская область
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