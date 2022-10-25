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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Молдавия из-за энергокризиса запретила майнинг криптовалют и подсветку зданий

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии в связи с энергетическим кризисом запретила майнинг криптовалют в стране, а также импорт оборудования для него.

В числе других мер, принятых комиссией, - требование к владельцам помещений использовать отопительные приборы так, чтобы температура в помещении в рабочее время не превышала 19 градусов, а во внерабочее - 15 градусов. Также владельцы помещений должны будут отказаться от рекламной, декоративной и архитектурной подсветки, а также отключить фонтаны.

Кроме того, должна быть приостановлена работа эскалаторов в помещениях в период с 7 до 11 утра и с 18 до 23 часов.

В конце октября Молдавия столкнулась с энергетическим кризисом после того, как Украина перестала экспортировать 30% необходимой стране электроэнергии, а Молдавская ГРЭС не может поставить законтрактованные 70% в связи с сокращением поставок газа в Молдавию со стороны "Газпрома". Пока что экстренно в период дефицита Молдавия закупает электроэнергию в Румынии.

Молдавия
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