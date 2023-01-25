Сенаторы согласились, что риски запрета вейпов должны оценивать эксперты

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Полный запрет вейпов имеет определенные риски, необходимо изучить вопрос на экспертном уровне с привлечением Минздрава и Роспотребнадзора, считает первый замглавы комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Синицын.

Он сказал это на заседании палаты. Сенаторы 25 января одобрили закон о повышении с марта акцизов на сигареты и жидкость для вейпов. 18 января спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитетам палаты изучить возможность запрета вейпов для школьников.

"В отношении взрослых людей полный запрет будет иметь два риска. Во-первых, когда привычка сформировалась у человека, он будет искать другие способы потребления и может сформироваться нелегальный рынок. И во-вторых, мы понимаем, что есть абсолютный заместитель электронных сигарет - сигареты традиционные", - сказал сенатор Синицын.

По его словам, необходимо по-хорошему исследовать вопрос о том, что более вредно для здоровья человека - электронные сигареты или традиционные. Объективный анализ Минздрава или Роспотребнадзора сенатор счел бы достаточным основанием для принятия решения по данному вопросу.

Что касается запрета доступа к вейпам для несовершеннолетних, то это, безусловно, оправданная мера, отметил Синицын.

С ним согласилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Вот этот зуд - это запретить, это запретить, закрыть, наказать... Надо, прежде чем принимать такие решения, всегда анализировать последствия - как бы не навредить и не ухудшить", - сказала она.

"Алексей Владимирович правильно сказал - надо изучить вместе со специалистами, Минздравом, Роспотребнадзором, не навредим ли мы, не ухудшим ли и не приведем ли к другим негативным последствиям. И только после этого принимать осознанные решения", - подчеркнула Матвиенко, но заметила, что в целом Совет Федерации - за здоровый образ жизни.