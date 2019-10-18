Juul прекратит продажу ароматизированных вейпов в США

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Крупнейший в США производитель электронных сигарет Juul Labs прекратит продажу электронных сигарет с фруктовыми вкусами на фоне давления со стороны регуляторов, обеспокоенных последствиями для здоровья от их курения.

В сообщении компании говорится, что она перестанет продавать ароматизированные электронные сигареты без табака на территории Штатов. В настоящий момент картриджи для устройств в США доступны только на сайте компании.

Изначально электронные сигареты считались менее опасной альтернативной традиционным, однако опасения по поводу их вреда для здоровья, особенно касающиеся ароматизированных электронных сигарет, стали усиливаться.

Медицинские эксперты в США связывают сотни случаев поражения легких с курением именно электронных сигарет. От болезней, связанных с курением электронных сигарет, по словам экспертов, умерли как минимум 30 человек. В большинстве своем пострадавшие курили вейпы с примесью тетрагидроканнабинола - одного из основных действующих веществ в составе марихуаны.

Между тем 2 октября стало известно, что врачи из клиники Майо изучили результаты биопсии легких у пациентов и не нашли там признаков жировой пневмонии. Можно сделать вывод, что жирорастворимые вещества, которые встречаются в жидкостях для электронных сигарет - в том числе тетрагидроканнабинол и витамин Е - не могут быть причиной болезни. Авторы работы полагают, что однозначно исключить влияние липидов сложно, но гистологическая картина указывает на отравление токсином, то есть виноваты могут быть побочные продукты горения или химические загрязнения смеси.

Американские чиновники не называли Juul виновной в заболеваниях, однако внимание регуляторов к компании возросло.

Juul Labs занимает более 75% рынка электронных никотиновых систем в США, а также работает на рынках Великобритании, Канады, Израиля, России, Ирландии, Германии, Испании, Италии, Швейцарии, Франции, Австрии и Южной Кореи. В России компания работает с конца октября 2018 года.

Компания производит электронные сигареты, которые испаряют содержащую никотин жидкость в сменных капсулах.