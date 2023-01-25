Мосгорсуд ликвидировал Московскую Хельсинкскую группу по иску Минюста

Рассмотрение иска Минюста РФ о ликвидации Московской Хельсинкской группы Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Московский городской суд по административному иску столичного управления Министерства юстиции РФ ликвидировал правозащитную организацию Московская Хельсинкская группа (МХГ), передал корреспондент "Интерфакса".

"Исковое заявление удовлетворить", - огласил решение судья Михаил Казаков.

Как ожидается, МХГ обжалует решение. "Мы пройдем все инстанции", - сказал адвокат Генри Резник, представлявший МХГ в суде.

Согласно исковому заявлению Минюста, в ходе проведенной в ноябре 2022 года внеплановой проверки деятельности МХГ за период 2019-2021 гг. ведомством были выявлены нарушения. В частности, речь идет о том, что члены МХГ участвовали в мероприятиях за пределами Москвы - в то время как организация, согласно уставу, региональная.

В суде представитель Минюста отметил, что ведомство считает допущенные МХГ нарушения неустранимыми, а ликвидацию организации - соразмерной им.

МХГ требования Минюста не признала. Представители организации попросили суд отклонить иск.

Так, представители МХГ утверждают, что сама внеплановая проверка Минюста была проведена по незаконным основаниям.

"МХГ - это старейшая правозащитная организация страны, и с первых дней ее существования она вела широкую консолидирующую работу. Выдвигаемые претензии - это абсурд. Права человека экстерриториальны - это азбука", - сказал в суде сопредседатель МХГ Валерий Борщев.

Московская Хельсинкская группа была основана в 1976 году советским физиком и правозащитником Юрием Орловым с целью содействия исполнению гуманитарных статей Хельсинкских соглашений 1975 года, посвященных соблюдению гражданских, политических, экономических, социальных, культурных и других прав и свобод человека.

Впоследствии приостановила свою деятельность и была воссоздана в 1989 году.