Что произошло за день: среда, 25 января

Решение ФРГ и США о передаче Украине танков, ликвидация Московской Хельсинкской группы, закон об обезличенных декларациях о доходах парламентариев

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Власти ФРГ приняли решение передать Украине 14 танков Leopard 2. Также Берлин даст союзникам разрешение на поставки этих танков Киеву.

- Байден объявил о решении передать 31 танк M1 Abrams Украине. Президент США заявил, что передача военной помощи Украине не несет угрозы для территории России.

- Мосгорсуд ликвидировал Московскую Хельсинкскую группу по иску Минюста. Согласно заявлению министерства, при проверке в ноябре 2022 года в работе МХГ за период 2019-2021 гг. были найдены нарушения. В частности, речь идет о том, что члены МХГ участвовали в мероприятиях за пределами Москвы, но по уставу организация региональная.

- Владимир Путин внес изменения в Основы государственной культурной политики. К ее принципам теперь относится защита института брака как союза мужчины и женщины, к задачам - противодействие излишнему использованию иностранных слов и формирование госзаказа на создание произведений литературы и искусства.

- Госдума приняла закон о публикации обезличенных деклараций о доходах парламентариев. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и еще несколько депутатов заявили, что все равно опубликуют свои декларации о доходах.

- Минпросвещения включило в школьные программы произведения советских классиков: романы "Молодая гвардия" Александра Фадеева и "Тихий Дон" Михаила Шолохова, "Горячий снег" Юрия Бондарева. Также будут включены в программу роман Николая Островского "Как закалялась сталь", рассказ Алексея Толстого "Русский характер", повесть Сергея Смирнова "Брестская крепость".

- Казань лишили права на проведение матча за Суперкубок УЕФА. Матч примут Афины 16 августа.