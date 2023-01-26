РЖД не видят сейчас рисков для обеспечения сообщения с Калининградом

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" не видит сейчас рисков для обеспечения сообщения с Калининградом, заявил замглавы РЖД Алексей Шило на брифинге в Москве.

"Видим ли мы здесь какие-то риски с точки зрения перевозок в Калининград? Нам кажется, что рисков таких нет. Со стороны государства сделано все, чтобы коллеги чувствовали себя независимо: достаточно хорошо работают сегодня паромы и флот, добавлены сухогрузы, для того чтобы часть грузов не в вагонах перевозить, а навалом. Поэтому нам кажется, что абсолютно точно по обеспеченности Калининграда каких-либо вопросов быть не должно", - сообщил Шило, отвечая на вопрос.

По его словам, РЖД рассматривают возможность использования с регионом комбинированных перевозок. "То есть, например, контейнерный поезд из Калининграда через паром и далее по железной дороге во Владивосток. Такую возможность мы сегодня уже коллегам предоставляем и готовы организовывать такую логистику", - сказал он

По его словам, перевозки через Литву и Белоруссию сохраняются, "каких-либо сегодня там сбоев, ограничений дополнительных, пожалуй, что не видим".

Шило отметил, что по итогам 2022 г. РЖД более чем на 6 млн тонн или на 41% сократили перевозки в адрес портов стран Балтии, однако все эти объемы так или иначе переключились на российские порты.