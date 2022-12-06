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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:03

Литва сообщила, что у России осталось еще 40% квоты на калининградский транзит товаров

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Россия использовала более половины квоты, выделенной на 2022 год для транзита товаров через Литву в Калининградскую область и обратно, сообщили в литовской группе железнодорожных компаний Lietuvos gelezinkeliai (LTG).

Там напомнили, что в 2022 году этим транзитом было разрешено перевезти 3,1 млн тонн товаров первой необходимости.

"За январь-ноябрь перевезено почти 1,8 млн тонн (58% квоты - ИФ)", - сообщила агентству BNS представитель по связям с общественностью грузового оператора LTG - компании LTG Cargo Котрина Дзикарайте.

По ее словам, по итогам января-ноября выбрано около 35% квоты на уголь и продукты его переработки, около 51% черных металлов, 33% квоты на древесину и изделия из нее, 97% цемента, 51% продуктов питания, 62% нефти и продуктов ее переработки и 74% квоты на различные другие товары.

В перечень товаров первой необходимости включено несколько сотен кодов товаров, и их количество оценивается при поступлении заявок, напомнила Дзикарайте.

Еврокомиссия 13 июля 2022 года одобрила перевозку Россией подсанкционных грузов в Калининград и из Калининграда через Литву только для нужд этого эксклава и только по железной дороге, но объем груза должен соответствовать среднему количеству товаров, перевозимых по железной дороге за последние три года.

Литва Калининградская область Lietuvos gelezinkeliai LTG Cargo Котрина Дзикарайте
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