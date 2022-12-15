Калининградские власти предложили субсидировать все грузоперевозки в регион по морю

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Калининградской области предлагает распространить федеральное субсидирование морских перевозок на все виды грузов, а не только на подсанкционные, сказал губернатор Антон Алиханов в послании депутатам Законодательного собрания региона.

"В сегодняшних условиях для области заметно возрастает значение каботажных перевозок. Сегодня на линии морского транзита между Калининградом и основной территорией страны работают 18 паромов и судов. В текущем году мы добились выделения Росморречфлоту федеральных средств в объеме 1,4 млрд рублей на субсидирование морских перевозок с целью установления льготных тарифов на грузоперевозки (подсанкционных грузов - ИФ)", - сказал Алиханов.

Глава региона отметил, что, однако, "уже сейчас мы видим, что эти средства не будут полностью использованы". "Одно из наших предложений в адрес федерального правительства касается установления возможности компенсации стоимости перевозки не только санкционных грузов, но и всех грузов без исключения – просто по упрощенному объединенному тарифу по типу перевозки", - сказал он.

Губернатор дал поручение вице-премьеру Александру Рольбинову и министру развития инфраструктуры Евгении Кукушкиной "ускорить внесение конкретных предложений в адрес Минтранса России по упрощению процедуры субсидирования". "Это краткосрочная задача. Ее надо быстро реализовывать", - подчеркнул губернатор.

"На следующей неделе у нас запланировано большое совещание с Минтрансом и Минэкономразвития России по обсуждению вопросов транзита грузов в Калининград, строительству новых судов, развитию портовой инфраструктуры. Будем добиваться положительных решений, чтобы в эти тяжелые времена наш транспортный комплекс продолжал работать ритмично", - заключил Алиханов.

Как сообщалось, правительство РФ выделило более 1,38 млрд рублей на субсидирование морских грузоперевозок в Калининградскую область. Средства направлены Росморречфлоту, который распределяет субсидии между морскими грузоперевозчиками. Планируется, что по льготному тарифу суммарно в обе стороны до конца года будет перевезено около 900 тыс. тонн грузов, подпавших под санкции.

В настоящее время перевозка грузов по морю в Калининградскую область из других регионов РФ осуществляется по нескольким регулярным линиям: Усть-Луга - Балтийск, Бронка - Калининград, Санкт-Петербург - Балтийск, Санкт-Петербург - Калининград.

На линиях работают железнодорожные паромы "Амбал", "Балтийск", "Маршал Рокоссовский" и "Генерал Черняховский", а также суда типа ro-ro/lo-lo "Спарта" и "Спарта II". Также рейсы совершают сухогрузы "Холмогоры", "Капитан Яковлев", "СТК-1004", "СТК-1019", "СТК-1023" и TBN, "Святая Варвара", "РЗК Константа", "Механик Ярцев", "Механик Котцов" и "Механик Красковский".