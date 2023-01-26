Две трети лекарств на рынке России произведены отечественными предприятиями

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Две трети лекарственных средств в натуральном выражении, обращающихся на российском рынке, производится отечественными предприятиями, заявил замминистра здравоохранения Сергей Глаголев на открытии завода "Велфарм" в особой экономической зоне "Технополис Москва" в Зеленограде.

"Российская фармацевтическая отрасль за последние 10-15 лет совершила качественный скачок в ассортименте, в объеме производимых препаратов. Сегодня 2/3 лекарственных средств в натуральном выражении производится российскими предприятиями", - сказал он.

По его словам, накопленный в период пандемии коронавируса опыт позволяет реализовывать ключевые элементы технологического суверенитета на всем жизненном цикле лекарственных средств.

"Мы в течении последних 16 лет формируем передовую современную регуляторику, включающую требования к эффективности и качеству лекарственных средств, соответствующие таковым в других экономически развитых странах. Без соответствия этим требованиям ни отечественные, ни зарубежные препараты в нашей стране не регистрируются, не допускаются к обращению", - отметил замглавы Минздрава.

Глаголев напомнил, что требования к производству и контролю качества препаратов одинаковы в России, в странах Западной Европы и США.

"С учетом этого сомнений в доверии к качеству лекарственных препаратов отечественного производства быть не может. Кроме того, они находятся под постоянным контролем государства на всех этапах их обращения", - добавил он.