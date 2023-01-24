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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

Мантуров сказал, что в РФ производят 82% лекарств из перечня жизненно необходимых

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Российская фармацевтическая промышленность производит 82% лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), сообщил во вторник глава Минпромторга Денис Мантуров.

Об этом Мантуров сказал на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

При этом в 2022 году в стране было открыто семь предприятий по производству фармсубстанций в рамках процесса наращивания технологической независимости, добавил он.

"Сейчас в рамках новой инвестплатформы запускаем с ВЭБ.РФ долгосрочную программу по этому направлению, за счет нее будет создано еще около 145 новых субстанций. Также, по вашему поручению, Владимир Владимирович, продолжаем работать по малотоннажной химии", - сказал Мантуров.

По словам министра, за 2022 год в РФ на треть выросло число клинических исследований новых препаратов, российские предприятия зарегистрировали 130 новых лекарств.

"Учитывая, что некоторые зарубежные производители заморозили новые исследования, мы интенсифицировали разработку отечественных препаратов (...) Сейчас на разных стадиях испытаний еще несколько десятков препаратов", - сказал Мантуров.

Денис Мантуров Минпромторг РФ
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