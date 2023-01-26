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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

Лавров заявил о готовности Москвы удовлетворить оборонные потребности Эритреи

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что обсудил с президентом Эритреи Исайясом Афеверки российские предложения по развитию промышленности страны, выразил готовность российской стороны к удовлетворению потребностей Эритреи в сфере обороны.

"Обсудили экономику, добычу полезных ископаемых, информационно-коммуникационные технологии, сельское хозяйство, инфраструктурные проекты, возможности морского и воздушного портов Массауа, а также российские предложения по развитию промышленности в Эритрее", - сказал Лавров журналистам после переговоров.

По его словам, эти темы будут обсуждаться в ходе предстоящих консультаций между министерствами экономики двух стран.

"Договорились начать их в скором времени и придать им регулярный характер", - добавил министр.

"Обсудили военное и военно-техническое сотрудничество на основе подписанных ранее соглашений. Готовы удовлетворить потребности Эритреи в поддержании ее оборонных возможностей", - сообщил Лавров.

Сергей Лавров МИД Эритрея Исайяс. Афеверки
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