Лавров прибыл на переговоры в Эритрею

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Глава российского МИД Сергей Лавров прибыл в четверг с визитом в Эритрею, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Самолет главы российской дипломатии приземлился в аэропорту города Массауа.

Из аэропорта российский министр и часть сопровождающей его делегации прилетели на встречу к президенту Эритреи Исайясу Афеверки в его резиденцию в Асмэре на двух вертолетах Ми-8. В вертолете Лаврова, в частности, сопровождал глава МИД Эритреи Осман Салех, который встречал его на аэродроме в городе Массауа.

Афеверки – первый и пока единственный президент Эритреи (с 1993 года) – встретил российского министра, после чего они прошли в зал для переговоров.

После фотографирования Афеверки и Лавров начали переговоры, которые проходят в закрытом для прессы режиме.

Также глава МИД РФ проведет переговоры с эритрейским коллегой Османом Салехом.

Эритрея станет заключительным пунктом африканского турне Лаврова, ранее на этой неделе посетившего ЮАР, Эсватини и Анголу.