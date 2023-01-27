Путин назвал оправданием нацизма попытки пересмотра вклада СССР в Победу

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин считает попытки пересмотреть вклад Советского Союза в победу во Второй мировой войне равнозначными оправданию нацизма и чреватыми повторением трагедии.

"Вы должны четко понимать, что любые попытки пересмотреть вклад нашей страны в Великую Победу фактически означает оправдание преступлений нацизма, открывает путь для возрождения его смертоносной идеологии", - говорится в телеграмме Путина участникам мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста и 78-й годовщине освобождения Красной Армией узников Освенцима.

Президент напомнил, что "забвение уроков истории приводит к повторению страшных трагедий".

По его словам, свидетельства тому "преступления против мирных граждан, этнические чистки, карательные акции, которые организуют на Украине неонацисты".

"Именно с этим злом мужественно, плечом к плечу сражаются сейчас наши воины", - говорится в телеграмме.